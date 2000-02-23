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Раздел: Политика  
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Суд заочно арестовал бизнесмена Дыминского

Суд заочно арестовал бизнесмена ДыминскогоЕще прошлым летом он покинул территорию Украины.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом президент ФК Карпаты Петра Дыминского. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Подозреваемый объявлен в розыск. Следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство старшего следователя по ОВД Главного следственного управления Национальной полиции Украины, согласованное заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры, и в отношении подозреваемого Дыминского избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - написала она.

По словам Сарган, Дыминский сейчас находится за границей.

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"По информации органа досудебного расследования в августе 2017, он покинул территорию Украины и обратно в страну не возвращался", - добавила она.
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 Теги: Дыминский, суд

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Сегодня, 15:57 » Автор: Богдан Процив
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