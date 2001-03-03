Раздел: Политика
Министр обороны Швеции посетит Киев
Визит состоится 5 марта
В Киеве 5 марта состоится встреча министров обороны Украины и Королевства Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"В рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Королевства Швеция 5 марта в Киеве министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Королевства Швеция г-ном Петером Хультквистом", - говорится в сообщении.
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Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Королевства Швеции.
В Киеве 5 марта состоится встреча министров обороны Украины и Королевства Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"В рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Королевства Швеция 5 марта в Киеве министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с министром обороны Королевства Швеция г-ном Петером Хультквистом", - говорится в сообщении.
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Также состоятся переговоры делегаций оборонных ведомств Украины и Королевства Швеции.
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