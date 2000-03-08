Раздел: Политика
У Медведчука прокомментировали связь с Рубаном
В общественном движении Украинский выбор заявили, что им неизвестно, какие идеи исповедует сегодня глава центра освобождения пленных Офицерский корпус
Руководитель центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан не является и никогда не являлся членом общественного движения Виктора Медведчука Украинский выбор. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 марта на сайте Украинского выбора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net
"Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, выступая на брифинге, посвященном задержанию Владимира Рубана, передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с общественным движением Украинский выбор. Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. В них отражена идеология Украинского выбора, которой мы придерживались тогда и которую исповедуем сегодня. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", - отмечается в заявлении.
В организации подчеркнули, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта Украинская федерация наравне со многими другими экспертами, журналистами и общественными деятелями как гражданин, которому в 2013 году, "были близки идеи Украинского выбора".
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"Какие идеи исповедует Владимир Рубан сегодня ― нам неизвестно. Проект Украинская федерация существует и в настоящее время. идеология "Украинского выбора" не предполагает создания каких-либо "народных республик", а Рубан никогда не вел этот проект", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, Рубан обращался к сайту Украинский выбор с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".
"Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", - говорится в документе.
Также Рубан зарегистрировал свой блог на сайте Украинского выбора, разместив несколько собственных материалов. "Однако после событий 2014 года Рубан позволил себе ряд лживых, манипулятивных и оскорбительных заявлений в адрес лидера Движения Виктора Медведчука. В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Рубана со страниц сайта", - подчеркивается в заявлении.
9 марта 2018 года после Грицак заявил, что У СБУ есть информация о связи Рубана с организацией Украинский выбор.
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Рубан был задержан 8 марта. Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога. Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.
Руководитель центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан не является и никогда не являлся членом общественного движения Виктора Медведчука Украинский выбор. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 марта на сайте Украинского выбора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛІГА.net
"Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, выступая на брифинге, посвященном задержанию Владимира Рубана, передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с общественным движением Украинский выбор. Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. В них отражена идеология Украинского выбора, которой мы придерживались тогда и которую исповедуем сегодня. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствующую действительности", - отмечается в заявлении.
В организации подчеркнули, что Рубан принимал участие в мероприятиях проекта Украинская федерация наравне со многими другими экспертами, журналистами и общественными деятелями как гражданин, которому в 2013 году, "были близки идеи Украинского выбора".
Читайте также: Тема дня. Рубан, Медведчук и дело о терактах: коротко о главном
"Какие идеи исповедует Владимир Рубан сегодня ― нам неизвестно. Проект Украинская федерация существует и в настоящее время. идеология "Украинского выбора" не предполагает создания каких-либо "народных республик", а Рубан никогда не вел этот проект", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, Рубан обращался к сайту Украинский выбор с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".
"Клуб являлся общественной инициативой, а не проектом или "подпроектом" Украинского выбора, который предоставил помощь для проведения заседания, в ходе которого Рубан был избран руководителем клуба", - говорится в документе.
Также Рубан зарегистрировал свой блог на сайте Украинского выбора, разместив несколько собственных материалов. "Однако после событий 2014 года Рубан позволил себе ряд лживых, манипулятивных и оскорбительных заявлений в адрес лидера Движения Виктора Медведчука. В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Рубана со страниц сайта", - подчеркивается в заявлении.
9 марта 2018 года после Грицак заявил, что У СБУ есть информация о связи Рубана с организацией Украинский выбор.
Читайте также: Грицак рассказал о роли Медведчука в переговорах на Донбассе
Рубан был задержан 8 марта. Шевченковский районный суд Киева отправил его под арест на 60 суток без права внесения залога. Военная прокуратура инкриминирует Рубану перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.
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