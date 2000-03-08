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Рада рассмотрит представление на Бакулина

Рада рассмотрит представление на БакулинаДепутаты начнут работу с рассмотрения этого вопроса.

Верховная Рада 15 марта первым вопросом рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок").

Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий на заседании Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

12 марта комитет Рады по вопросам регламента и организации работы рассмотрел представления и предоставил положительный вывод. Генеральный прокурор Юрий Луценко при этом сообщил, что Бакулин уже несколько лет находится за пределами Украины и не появляется на заседаниях Верховной Рады.

Напомним, 16 февраля Луценко подал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бакулина в рамках расследования аферы с закупкой "вышек Бойко" по завышенной стоимости.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную Раду.

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Летом 2017 года Луценко сообщил, что Бакулина привлекут к ответственности на основании свидетельств Александра Кацубы, его заместителя по "Нафтогазу".
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 Теги: Бакулин, депутаты

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Сегодня, 11:25 » Автор: Богдан Процив
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