Раздел: Политика
Трамп прокомментировал отравление Скрипаля
Президент США пообещал осудить Россию или кого бы то ни было по делу об отравлении экс-шпиона.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что вероятно, за отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Москва, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Такое предположение он сделал исходя из имеющихся у Великобритании доказательств.
"Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было", - сказал он.
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Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что вероятно, за отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Москва, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Такое предположение он сделал исходя из имеющихся у Великобритании доказательств.
"Как только мы получим факты и если с ними согласимся, мы осудим Россию или кого бы то ни было", - сказал он.
Читайте также: В Киев прибыл президент Австрии
Трамп собирается сегодня переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по поводу покушения на бывшего российского разведчика.
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