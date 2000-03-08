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Раздел: Политика  
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Доказательства будут: Геращенко рассказал, что ждет новых улик по делу Рубана

Доказательства будут: Геращенко рассказал, что ждет новых улик по делу РубанаДепутат уверен, что Савченко придется пройти через дачу показаний.

С высокой степенью вероятности существуют видео- или аудиозаписи, доказывающие вину Надежды Савченко по делу Рубана, заявил народный депутат Антон Геращенко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Я допускаю, что они будут опубликованы. Дальше мы должны работать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будет дано две недели на дачу объяснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", - сказал Геращенко.

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Народный депутат добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возвращении в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом.
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 Теги: Геращенко, Рубан, Савченко

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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