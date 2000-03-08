Раздел: Политика
Кабмин уволил заместителя министра энергетики
Замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прокопива уволили", - сказал он после заседания правительства 14 марта.
Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.
Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.
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Почти сразу после этого стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прокопива уволили", - сказал он после заседания правительства 14 марта.
Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.
Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.
Читайте также: Турчинов рассказал о планах России в 2014 году
Почти сразу после этого стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.
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