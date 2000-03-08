» » Кабмин уволил заместителя министра энергетики
Раздел: Политика  
0

Кабмин уволил заместителя министра энергетики

Кабмин уволил заместителя министра энергетикиЗамминистра написал заявление об отставке 27 февраля.

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Прокопива.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прокопива уволили", - сказал он после заседания правительства 14 марта.

Прокопив пришел в министерство в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.

Напомним, что замминистра написал заявление об отставке 27 февраля.

Читайте также: Турчинов рассказал о планах России в 2014 году

Почти сразу после этого стало известно, что первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп также уходит в отставку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кабмин, замминистра

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:43 » Автор: Богдан Процив
     72
     0

Похожие новости по теме

Кабмин уволил замминистра образования Кабмин уволил замминистра образования

Кабинет министров принял отставку Деревянко.

Уволен первый замминистра инфраструктуры Уволен первый замминистра инфраструктуры

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра инфраструктуры Украины Владимира Шульмейстера.

Диденко можно назвать теневым министром энергетики и угольной промышленности, - Фесенко Диденко можно назвать теневым министром энергетики и угольной промышленности, - Фесенко

Отставка вызвана скорее всего конфликтом, связанным со снабжением электроэнергии в Крым

Камбин уволил замминистра энергетики за импорт электроэнергии из России Камбин уволил замминистра энергетики за импорт электроэнергии из России

Теперь Юрий Продан уполномочен принимать решение относительно разрешений.

Заявление Яценюка об отставке поступило в Раду Заявление Яценюка об отставке поступило в Раду

Порошенко против отставки Премьера до выборов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх