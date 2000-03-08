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Раздел: Политика  
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В Раду могут внести представление о снятии неприкосновенности с Савченко

В Раду могут внести представление о снятии неприкосновенности с СавченкоГенпрокурор напомнил нардепу о вызове на допрос в ГПУ и дал срок до завтра.

В ближайшее время в Раду могут внести представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Об этом в среду, 14 марта, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Он также заявил, что дал Савченко срок до завтра.

"Если Надежда Савченко не явится на допрос завтра, я вынужден буду внести представление о привлечении к ответственности народного депутата", - сказал генпрокурор.

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Луценко добавил, что при рассмотрении этого вопроса можно будет увидеть, насколько "мы близки к пропасти как государство, которое находится во внешней и внутренней войне".
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 Теги: Савченко, Луценко, неприкосновенность

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Сегодня, 17:20 » Автор: Богдан Процив
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