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Раздел: Политика  
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Украина может денонсировать оставшиеся договора с Россией

Украина может денонсировать оставшиеся договора с РоссиейКлимкин сообщил о подготовленных предложениях для президента Украины.

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Об этом сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук в среду, 14 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией", – написала Залищук на своей странице в Facebook.

По ее словам, на вопрос о том, когда можно ожидать таких действий, Климкин отетил, что "решение главо государства".

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Ранее стало известно, что Украина уже денонсировала 35 украинско-российских документов и в ближайшее время планирует поступить так же еще с восемью. Такие данные озвучил министр иностранных дел Павел Климкин.
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 Теги: договора, Россия

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Сегодня, 17:40 » Автор: Богдан Процив
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