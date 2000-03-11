Раздел: Политика
Луценко рассказал в Раде о громких делах
Уголовные производства против народных депутатов на финальной стадии.
Уголовные производства против народных депутатов Михаила Добкина и Вадима Новинского находятся на завершающей стадии и вскоре будут переданы в суд. Об этом сегодня, 15 марта, выступая в Верховной Раде заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Два народных депутата, с которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам Генеральной прокуратуры, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия (в их отношении – ред.) завершаются, мы ждем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд", - сказал он.
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Луценко отметил, что такая же ситуация и с уголовными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представления на лишение неприкосновенности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата.
Уголовные производства против народных депутатов Михаила Добкина и Вадима Новинского находятся на завершающей стадии и вскоре будут переданы в суд. Об этом сегодня, 15 марта, выступая в Верховной Раде заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Два народных депутата, с которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам Генеральной прокуратуры, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия (в их отношении – ред.) завершаются, мы ждем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд", - сказал он.
Читайте также: Украина созывает спецзаседание Совбеза ООН по Крыму
Луценко отметил, что такая же ситуация и с уголовными производствами, в рамках которых он по материалам НАБУ подписывал представления на лишение неприкосновенности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата.
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