Раздел: Политика
Савченко рассказала, о чем «мечтает» украинский народ
Народный депутат Надежда Савченко рассказала о недовольстве народа нынешней власть.
Народный депутат Надежда Савченко уверена, что украинцы мечтают уничтожить нынешнюю власть. Об этом она заявила во время сегодняшнего брифинга перед допросом в СБУ, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко.
Она также рассказала об оружии на Евромайдане в Киеве, которое применялось протестующими с ведома организаторов протеста.
"Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства", - сказала Савченко.
Она добавила, что Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие.
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"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", - добавила Савченко.
Народный депутат Надежда Савченко уверена, что украинцы мечтают уничтожить нынешнюю власть. Об этом она заявила во время сегодняшнего брифинга перед допросом в СБУ, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал Майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану "разгружать мебель", - сказала Савченко.
Она также рассказала об оружии на Евромайдане в Киеве, которое применялось протестующими с ведома организаторов протеста.
"Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему свидетельства", - сказала Савченко.
Она добавила, что Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие.
Читайте также: Геращенко: Савченко подозревают в подготовке государственного переворота
"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", - добавила Савченко.
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