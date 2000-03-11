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Раздел: Политика  
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В Раде ждут Савченко после допроса в СБУ

В Раде ждут Савченко после допроса в СБУНа данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.

Депутат Верховной Рады, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко рассчитывает, что его коллега Надежда Савченко после допроса в Службе безопасности Украины появится в зале заседаний.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня", - заявил он.

Нардеп напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко сегодня с трибуны Верховной Рады Украины анонсировал внесение представления о лишении неприкосновенности нардепа Надежды Савченко.

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При этом заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.
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 Теги: Савченко, Рада

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Сегодня, 13:19 » Автор: Богдан Процив
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