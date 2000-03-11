Раздел: Политика
В Раде ждут Савченко после допроса в СБУ
На данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.
Депутат Верховной Рады, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко рассчитывает, что его коллега Надежда Савченко после допроса в Службе безопасности Украины появится в зале заседаний.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в комментарии LB.ua.
"По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня", - заявил он.
Нардеп напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко сегодня с трибуны Верховной Рады Украины анонсировал внесение представления о лишении неприкосновенности нардепа Надежды Савченко.
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При этом заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.
Депутат Верховной Рады, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко рассчитывает, что его коллега Надежда Савченко после допроса в Службе безопасности Украины появится в зале заседаний.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в комментарии LB.ua.
"По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня", - заявил он.
Нардеп напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко сегодня с трибуны Верховной Рады Украины анонсировал внесение представления о лишении неприкосновенности нардепа Надежды Савченко.
Читайте также: Рада исключила Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности
При этом заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.
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