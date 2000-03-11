В Раде ждут Савченко после допроса в СБУ

На данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.



Депутат Верховной Рады, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко рассчитывает, что его коллега Надежда Савченко после допроса в Службе безопасности Украины появится в зале заседаний.



Как передает интернет-издание



"По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня", - заявил он.



Нардеп напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко сегодня с трибуны Верховной Рады Украины анонсировал внесение представления о лишении неприкосновенности нардепа Надежды Савченко.



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При этом заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на Савченко в парламент не поступило. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Депутат Верховной Рады, представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко рассчитывает, что его коллега Надежда Савченко после допроса в Службе безопасности Украины появится в зале заседаний.Как передает интернет-издание Хроника.инфо , об этом он сказал в комментарии LB.ua "По моей информации, Савченко находится на допросе в СБУ. Она давала брифинг в СБУ на Аскольдовой могиле. Мы надеемся, что она появится в сессионном зале сегодня", - заявил он.Нардеп напомнил, что генпрокурор Юрий Луценко сегодня с трибуны Верховной Рады Украины анонсировал внесение представления о лишении неприкосновенности нардепа Надежды Савченко.При этом заместитель главы Комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник отметил, что на данный момент представления на Савченко в парламент не поступило.



