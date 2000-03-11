Раздел: Политика
Луценко внес в Раду три представления на Савченко
Луценко просит снять неприкосновенность и разрешить арест депутата.
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.
Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
По данным нардепа Антона Геращенко, Савченко подозревается в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Читайте также: В Раде ждут Савченко после допроса в СБУ
Савченко сейчас находится на допросе в СБУ.
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.
Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
По данным нардепа Антона Геращенко, Савченко подозревается в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Читайте также: В Раде ждут Савченко после допроса в СБУ
Савченко сейчас находится на допросе в СБУ.
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