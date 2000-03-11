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Раздел: Политика  
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Луценко внес в Раду три представления на Савченко

Луценко внес в Раду три представления на СавченкоЛуценко просит снять неприкосновенность и разрешить арест депутата.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко.

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

По данным нардепа Антона Геращенко, Савченко подозревается в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

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Савченко сейчас находится на допросе в СБУ.
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 Теги: Луценко, Савченко, Рада

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Сегодня, 13:32 » Автор: Богдан Процив
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