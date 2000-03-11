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Нардепы поддержали увольнение Гонтаревой

Нардепы поддержали увольнение ГонтаревойРада приступила к смене главы Нацбанке.

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины (НБУ).

За проголосовали 342 народных депутата в четверг, 14 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Сегодня наконец приступила к рассмотрению кадровых вопросов относительно руководства Национального банка Украины. Первым вопросом стоит отставка нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она выступила с трибуны парламента с отчетом о своей работе.

После голосования за отставку Гонтаревой депутаты должны рассмотреть назначение Якова Смолия новым главой НБУ.

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Как известно, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет, который длится до сих пор. С 11 мая Нацбанком руководит Яков Смолий в качестве и.о., занимавший ранее должность первого зампредправления.
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 Теги: Гонтарева, Рада

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Сегодня, 14:44 » Автор: Богдан Процив
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