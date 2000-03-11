Раздел: Политика
Нардепы поддержали увольнение Гонтаревой
Рада приступила к смене главы Нацбанке.
Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины (НБУ).
За проголосовали 342 народных депутата в четверг, 14 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Сегодня наконец приступила к рассмотрению кадровых вопросов относительно руководства Национального банка Украины. Первым вопросом стоит отставка нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она выступила с трибуны парламента с отчетом о своей работе.
После голосования за отставку Гонтаревой депутаты должны рассмотреть назначение Якова Смолия новым главой НБУ.
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Как известно, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет, который длится до сих пор. С 11 мая Нацбанком руководит Яков Смолий в качестве и.о., занимавший ранее должность первого зампредправления.
Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины (НБУ).
За проголосовали 342 народных депутата в четверг, 14 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Сегодня наконец приступила к рассмотрению кадровых вопросов относительно руководства Национального банка Украины. Первым вопросом стоит отставка нынешней главы НБУ Валерии Гонтаревой. Она выступила с трибуны парламента с отчетом о своей работе.
После голосования за отставку Гонтаревой депутаты должны рассмотреть назначение Якова Смолия новым главой НБУ.
Читайте также: Луценко внес в Раду три представления на Савченко
Как известно, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет, который длится до сих пор. С 11 мая Нацбанком руководит Яков Смолий в качестве и.о., занимавший ранее должность первого зампредправления.
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