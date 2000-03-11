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Раздел: Политика  
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Смолий стал новым главой НБУ

Смолий стал новым главой НБУВерховная Рада поддержала представление президента Украины о назначении главой Национального банка Якова Смолия.

Верховная Рада назначила Якова Смолия новым главой Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 247 нардепов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект постановления о назначении Смолия на должность главы Нацбанка 18 января.

После того, как Валерия Гонтарева написала заявление об отставке и ушла в бессрочный отпуск, он исполнял обязанности руководителя НБУ.

Яков Смолий получил должность замглавы Национального банка Украины 25 апреля 2014 года, а с октября 2016 года стал первым заместителем Валерии Гонтаревой.

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В его компетенцию входила разработка и реализация стратегии и политики НБУ в сфере IT, регулирование деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также надзор за платежными системами. Ему же непосредственно подчинялся Банкнотно-монетный двор, Фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище НБУ и Государственное казначейство Украины.
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 Теги: Смолий, НБУ

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Сегодня, 15:18 » Автор: Богдан Процив
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