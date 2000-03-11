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Раздел: Политика  
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Семен Семенченко отказался явиться на допрос в Генпрокуратуру

Семен Семенченко отказался явиться на допрос в ГенпрокуратуруПарламентарий Семенченко отказался прибыть на допрос в Генпрокуратуру в качестве свидетеля 16 марта, сославшись на встречи.

Народный депутат от Самопомощи Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля 16 марта 2018 года. Об этом в четверг, 15 марта, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Нардеп С. Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встречу в посольстве. Об этом следователя сообщила его помощница М.", - написала спикер главы ГПУ в микроблоге.

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Ранее сообщалось, что народный депутат Семен Семенченко и члены батальона Донбасс причастны к совершению ряда тяжких преступлений. Перед этим НАПК начало полную проверку электронной декларации за 2015 год депутата Семенченко.
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 Теги: Семенченко, допрос

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Сегодня, 16:26 » Автор: Богдан Процив
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