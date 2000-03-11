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Раздел: Политика  
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Савченко внесли в "черный список" Миротворца

Савченко внесли в "черный список" МиротворцаИнформация о ней размещена в разделе “Чистилище”.

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта “Миротворец”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий раздел сайта “Миротворец”, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Информация о ней размещена в разделе “Чистилище”.

“Предатель родины. Пособник террористов”, — отметили на сайте.

Народный депутат Надежда Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (РФ) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

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Как сообщал УНН, Савченко прокомментировала информацию о наличии оружия в ее сумке.
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 Теги: Савченко, Миротворец

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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