Раздел: Политика
Совбез ООН по Крыму: большинство стран выразило поддержку целостности Украины
Оккупация Крыма продолжает оставаться в повестке дня Совета безопасности ООН.
Большая часть стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, которое состоялось 15 марта, выразили поддержку целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму", – сказано в сообщении.
Как отмечается, международное сообщество не забыло об аннексии полуострова.
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"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - добавили в представительстве.
Большая часть стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, которое состоялось 15 марта, выразили поддержку целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму", – сказано в сообщении.
Как отмечается, международное сообщество не забыло об аннексии полуострова.
Читайте также: Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе
"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - добавили в представительстве.
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