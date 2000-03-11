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Раздел: Политика  
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Совбез ООН по Крыму: большинство стран выразило поддержку целостности Украины

Совбез ООН по Крыму: большинство стран выразило поддержку целостности УкраиныОккупация Крыма продолжает оставаться в повестке дня Совета безопасности ООН.

Большая часть стран-участниц заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму, которое состоялось 15 марта, выразили поддержку целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте постоянного представительства Украины при ООН, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразило полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконные действия РФ в Крыму", – сказано в сообщении.

Как отмечается, международное сообщество не забыло об аннексии полуострова.

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"Проведение заседания показало, что временная российская оккупация АР Крым и Севастополя продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном повестке дня СБ ООН", - добавили в представительстве.
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 Теги: Совбез ООН, оккупация Крыма

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Сегодня, 10:43 » Автор: Богдан Процив
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