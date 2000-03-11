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В Раде получили представление ГПУ на арест Савченко

В Раде получили представление ГПУ на арест СавченкоПредставление будет отправлено Надежде Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения.

В Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поступило представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили в секретариате комитета ВР, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информации от председателя Верховной Рады, что направлено представление народному депутату Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", - рассказала руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.

В то же время первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков сообщил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, возможно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.

"После того, как представление будет отправлено народному депутату Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы, то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду", - отметил Арешонков.

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При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление Генпрокуратуры в следующий четверг, 22 марта.
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 Теги: Савченко, представление

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Сегодня, 13:57 » Автор: Богдан Процив
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