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Раздел: Политика  
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Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Порошенко назначил командующего Объединенных сил Порошенко 16 марта находится в зоне АТО.

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Он напомнил о принятии Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Эта инициатива определяет Россию страной-агрессором и служит для восстановления территориальной целостности Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил президент.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил.

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Сообщалось, что операция Объединенных сил начнется на Донбассе после подписания соответствующего указа президентом Петром Порошенко.
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 Теги: Порошенко, АТО

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Сегодня, 17:07 » Автор: Богдан Процив
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