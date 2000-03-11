Раздел: Политика
Порошенко назначил командующего Объединенных сил
Порошенко 16 марта находится в зоне АТО.
Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.
Он напомнил о принятии Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Эта инициатива определяет Россию страной-агрессором и служит для восстановления территориальной целостности Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.
"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил президент.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил.
Читайте также: Климкин назвал количество миротворцев, необходимых для размещения на Донбассе
Сообщалось, что операция Объединенных сил начнется на Донбассе после подписания соответствующего указа президентом Петром Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.
Он напомнил о принятии Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Эта инициатива определяет Россию страной-агрессором и служит для восстановления территориальной целостности Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.
"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил президент.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко рассказал, что сейчас идет смена формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил.
Читайте также: Климкин назвал количество миротворцев, необходимых для размещения на Донбассе
Сообщалось, что операция Объединенных сил начнется на Донбассе после подписания соответствующего указа президентом Петром Порошенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
144
0
Оставьте свой комментарий