Аваков: граждан России в день выборов не пустят в посольство и консульства

В посольства и консульсва РФ 18 марта будут пускать только российских дипломатов.



МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.



Соответствующее официальную позицию Киева озвучил глава МВД Арсен Аваков временному поверенному в делах Российской Федерации в Украине, передает интернет-издание



Украина приняла такое решение из-за того, что РФ не отказалась от своих противоправных намерений проводить выборы российского президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.



Такими образом, традиционная процедура голосования иностранцев в посольствах и консульствах своей страны, в этом случае не будет реализована. То есть граждан России не будут допускать на голосование в дипломатических представительствах, расположенных на территории Украины.



Ранее посольство РФ в Украине заявило, что граждане РФ смогут проголосовать в консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.



"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", - заявил Аваков, напомнив стране-агрессору об оккупации Крыма, военную агрессию на Донбассе.



Министр пояснил, что режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.



Согласно Венской конвенции, отметил министр, украинские правоохранители будут охранять российские диппредставительства 18 марта, на фоне обещаний националистических организаций блокировать выборы страны-агрессора. Таким образом в МВД Украины планируют избежать провокаций и возможных тяжелых последствий этого дня.



"Доступ к учреждениям иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут", - отметил Аваков.



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Министр призвал российских дипломатов подчиниться законным требованиям Украины и не провоцировать ситуацию и соблюдать законы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.Соответствующее официальную позицию Киева озвучил глава МВД Арсен Аваков временному поверенному в делах Российской Федерации в Украине, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua Украина приняла такое решение из-за того, что РФ не отказалась от своих противоправных намерений проводить выборы российского президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.Такими образом, традиционная процедура голосования иностранцев в посольствах и консульствах своей страны, в этом случае не будет реализована. То есть граждан России не будут допускать на голосование в дипломатических представительствах, расположенных на территории Украины.Ранее посольство РФ в Украине заявило, что граждане РФ смогут проголосовать в консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове."МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", - заявил Аваков, напомнив стране-агрессору об оккупации Крыма, военную агрессию на Донбассе.Министр пояснил, что режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.Согласно Венской конвенции, отметил министр, украинские правоохранители будут охранять российские диппредставительства 18 марта, на фоне обещаний националистических организаций блокировать выборы страны-агрессора. Таким образом в МВД Украины планируют избежать провокаций и возможных тяжелых последствий этого дня."Доступ к учреждениям иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут", - отметил Аваков.Министр призвал российских дипломатов подчиниться законным требованиям Украины и не провоцировать ситуацию и соблюдать законы.



