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Раздел: Политика  
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Аваков: граждан России в день выборов не пустят в посольство и консульства

Аваков: граждан России в день выборов не пустят в посольство и консульстваВ посольства и консульсва РФ 18 марта будут пускать только российских дипломатов.

МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.

Соответствующее официальную позицию Киева озвучил глава МВД Арсен Аваков временному поверенному в делах Российской Федерации в Украине, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Украина приняла такое решение из-за того, что РФ не отказалась от своих противоправных намерений проводить выборы российского президента в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Такими образом, традиционная процедура голосования иностранцев в посольствах и консульствах своей страны, в этом случае не будет реализована. То есть граждан России не будут допускать на голосование в дипломатических представительствах, расположенных на территории Украины.

Ранее посольство РФ в Украине заявило, что граждане РФ смогут проголосовать в консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

"МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины на территории Украины на территории дипломатических миссий", - заявил Аваков, напомнив стране-агрессору об оккупации Крыма, военную агрессию на Донбассе.

Министр пояснил, что режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Согласно Венской конвенции, отметил министр, украинские правоохранители будут охранять российские диппредставительства 18 марта, на фоне обещаний националистических организаций блокировать выборы страны-агрессора. Таким образом в МВД Украины планируют избежать провокаций и возможных тяжелых последствий этого дня.

"Доступ к учреждениям иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут", - отметил Аваков.

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Министр призвал российских дипломатов подчиниться законным требованиям Украины и не провоцировать ситуацию и соблюдать законы.
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 Теги: Аваков, выборы

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Сегодня, 17:24 » Автор: Богдан Процив
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