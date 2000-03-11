» » Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу
Раздел: Политика  
0

Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу

Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послуБорис Джонсон не совершил рукопожатия, отметил российский дипломат.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил российским журналистам, что глава британского МИД Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", − рассказал Яковенко.

Читайте также: Трамп отказался пожать руку Меркель. Видео.

Посол отметил, что воспринял эту ситуацию спокойно, так как разговор с министром − это всегда возможность поговорить и задать вопросы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, Борис Джонсон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:00 » Автор: Татьяна Ларина
     482
     0

Похожие новости по теме

В Британии прокомментировали ход реформ в Украине В Британии прокомментировали ход реформ в Украине

Джонсон заявил о поддержке Украины в области реформ.

Посол Украины в США рассказал об общении с Трампом Посол Украины в США рассказал об общении с Трампом

Валерий Чалый заявил, что общение с президентом США прошло в позитивном ключе.

Экс-посол США в России рассказал об отношении Трампа к Украине Экс-посол США в России рассказал об отношении Трампа к Украине

Макфол считает, что внешняя политика не будет приоритетом для Трампа.

Порошенко не пожал руку Путину в Берлине Порошенко не пожал руку Путину в Берлине

Не пожал российскому президенту руку и глава Франции.

Великобритания будет помогать Украине с реформами Великобритания будет помогать Украине с реформами

Порошенко принял государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества Великобритании Бориса Джонсона.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх