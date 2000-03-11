Раздел: Политика
Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу
Борис Джонсон не совершил рукопожатия, отметил российский дипломат.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил российским журналистам, что глава британского МИД Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", − рассказал Яковенко.
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Посол отметил, что воспринял эту ситуацию спокойно, так как разговор с министром − это всегда возможность поговорить и задать вопросы.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил российским журналистам, что глава британского МИД Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с протоколом не пожал ему руку, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента с отравлением работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", − рассказал Яковенко.
Читайте также: Трамп отказался пожать руку Меркель. Видео.
Посол отметил, что воспринял эту ситуацию спокойно, так как разговор с министром − это всегда возможность поговорить и задать вопросы.
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