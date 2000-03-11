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Раздел: Политика  
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Гройсман рассказал, что думает о "террористических планах" Савченко

Гройсман рассказал, что думает о "террористических планах" СавченкоПремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что верит информации ГПУ

Премьер-министр Владимир Гройсман верит информации Генпрокуратуры, касающейся народного депутата Надежды Савченко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Я не видел материалы следствия - (прим. ред.). То, что я слышал, я в это верю, и я считаю, что это проблема психического здоровья", - сказал глава правительства, отвечая на вопрос, верит ли он оглашенной генпрокурором накануне информации о том, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в здании парламента.

Как сообщалось, генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала теракт в ВР.

Гранаты в сумке Савченко: комитет ВР хочет официального заявления свидетеля
В тот же день генпрокурор направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Впоследствии появилась информация о том, что в своей сумке Савченко переносила три боевые гранаты.

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16 марта в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Рады поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.
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 Теги: Гройсман, Савченко

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Сегодня, 10:09 » Автор: Татьяна Ларина
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