Раздел: Политика
В МИДе прокомментировали претензии России относительно выборов
Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца назвала кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали кощунством то, что Россия обвиняет Украину в нарушении международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Об этом в субботу, 17 марта, на своей странице в соцсети Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в аннексированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.
Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах.
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Ранее сообщалось, что власти Украины ставят под сомнение легитимность выборов президента РФ не только в аннексированном Крыму, но и во всей России.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали кощунством то, что Россия обвиняет Украину в нарушении международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Об этом в субботу, 17 марта, на своей странице в соцсети Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в аннексированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников", - написала Беца.
Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах.
Читайте также: В МИДе РФ прокомментировали решение суда в Гааге
Ранее сообщалось, что власти Украины ставят под сомнение легитимность выборов президента РФ не только в аннексированном Крыму, но и во всей России.
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