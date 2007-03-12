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Украина и Кувейт упростили визовый режим

Украина и Кувейт упростили визовый режимПрезидент Украины Петр Порошенко с эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом договорились об упрощении визового режима.

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

П.Порошенко подтвердил заинтересованность украинской стороны в активизации гуманитарных связей с Кувейтом, в частности обменов в сферах культуры, образования, науки и медицины.

По итогам переговоров состоялось подписание ряда украинско-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, в области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также по научному сотрудничеству.

Эмир Кувейта подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

В свою очередь П.Порошенко выразил благодарность кувейтском руководству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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П.Порошенко пригласил эмира Кувейта посетить Украину с визитом.
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 Теги: Украина, Кувейт

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Сегодня, 17:05 » Автор: Татьяна Ларина
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