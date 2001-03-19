Раздел: Политика
Климкин призвал ЕС ввести санкции в отношении Шрёдера
Шредер - один из самых важных мировых лоббистов Путина и в ЕС также удивляются, как ему удавалось избегать за это последствий.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ и лоббиста Путина в мире Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил газете Bild, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - считает Климкин.
Депутат Европарламента Эльмар Брок также считает, что тот факт, что экс-канцлер представляет интересы Путина - скандал. И странно, что для Шредера не было никаких последствий "в рамках общественной дискуссии".
Читайте также: Геращенко назвала причины запрета голосования россиян в Украине
В декабре 2017 года Шредер заявил, что Западу пора отменять санкции против страны-оккупанта Российской Федерации, несмотря на то, что кремлевский режим саботирует любое выполнение минских соглашений по Донбассу.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ и лоббиста Путина в мире Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил газете Bild, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - считает Климкин.
Депутат Европарламента Эльмар Брок также считает, что тот факт, что экс-канцлер представляет интересы Путина - скандал. И странно, что для Шредера не было никаких последствий "в рамках общественной дискуссии".
Читайте также: Геращенко назвала причины запрета голосования россиян в Украине
В декабре 2017 года Шредер заявил, что Западу пора отменять санкции против страны-оккупанта Российской Федерации, несмотря на то, что кремлевский режим саботирует любое выполнение минских соглашений по Донбассу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
108
0
Оставьте свой комментарий