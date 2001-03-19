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Раздел: Политика  
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Польша осуждает выборы в Крыму

Польша осуждает выборы в КрымуМИД страны требует уважения территориальной целостности Украины.

Польша считает проведение выборов президента России на территории Крыма незаконным. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями РФ, не могут считаться законными", - следует из заявления МИД Польши.

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Ранее сообщалось, что Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение Россией президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.
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 Теги: Польша, выборы в Крыму

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Сегодня, 11:34 » Автор: Богдан Процив
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