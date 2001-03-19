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Раздел: Политика  
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В Совете ЕС отреагировал на отравление Скрипаля

В Совете ЕС отреагировал на отравление СкрипаляВесьма вероятно, что РФ несет за ответственность за отравление Сергея Скрипаля, заявили в ЕС.

Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении Совета ЕС по иностранным делам также отмечается, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за ответственность за это нападение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.

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Кроме того, ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом", а также обеспечить полное раскрытие своей программы Новичок.
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 Теги: отравление, Скрипаль, Евросоюз

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Сегодня, 13:33 » Автор: Богдан Процив
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