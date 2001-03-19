Раздел: Политика
Венгрия выдвинула новые условия Украине
Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него.
Венгрия снова начнет поддерживать Украину, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены изменения. Об этом говорится в письме главы венгерского МИД Петера Сийярто к должностным лицам ЕС и генсеку НАТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не будет введен ни в какой форме, и в течение этого периода будет проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализовать то, что будет согласовано на этих переговорах", - заявил Сийярто.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия также требует юридической гарантии исполнения своих требований, поскольку "несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное".
Сийярто также отметил, что у его страны нет других инструментов повлиять на Украину, кроме как блокировать ее международные, европейские и евроатлантические устремления. По его словам, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом.
"Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", - сказал министр.
Глава МИД Венгрии также обратился к европейским министрам с просьбой не оставаться в стороне, когда, по его мнению "Украина нарушает международное право".
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"Тот факт, что Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она может не соблюдать международное право и что она не должна защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - заявил глава МИД.
Венгрия снова начнет поддерживать Украину, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены изменения. Об этом говорится в письме главы венгерского МИД Петера Сийярто к должностным лицам ЕС и генсеку НАТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не будет введен ни в какой форме, и в течение этого периода будет проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализовать то, что будет согласовано на этих переговорах", - заявил Сийярто.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Венгрия также требует юридической гарантии исполнения своих требований, поскольку "несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное".
Сийярто также отметил, что у его страны нет других инструментов повлиять на Украину, кроме как блокировать ее международные, европейские и евроатлантические устремления. По его словам, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом.
"Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", - сказал министр.
Глава МИД Венгрии также обратился к европейским министрам с просьбой не оставаться в стороне, когда, по его мнению "Украина нарушает международное право".
Читайте также: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине
"Тот факт, что Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она может не соблюдать международное право и что она не должна защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - заявил глава МИД.
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