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Раздел: Политика  
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Николая Азарова допросят в суде над Януковичем

Николая Азарова допросят в суде над ЯнуковичемОболонский райсуд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Януковича о допросе свидетелей путем видеосвязи.

В суде по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича заочно допросят экс-премьер-министра Николая Азарова. Соответствующее решение принял Оболонский районнного суд Киева в среду, 21 марта, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечено, что Оболонский райсуд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Януковича о допросе свидетелей.

"Суд принял ходатайство стороны защиты удовлетворить частично, допросить свидетелей в том порядке, в котором была допрошена Оксана Медиева сегодня. Таким образом, определяем 27, 28 и 29 марта - даты допроса для свидетелей", - заявил на судебном заседании в среду судья Владислав Девятко.

Отмечается, что адвокаты просили суд о допросе своих свидетелей путем видеосвязи по делу о госизмене Януковича.

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Таким образом, будут допрошены свидетели: охранник Януковича Сергей Бернадский, экс-руководитель службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь, экс-премьер Николай Азаров, бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск МВД Станислав Шуляк.
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 Теги: Азаров, допрос, Янукович

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Сегодня, 14:33 » Автор: Богдан Процив
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