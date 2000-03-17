Раздел: Политика
Cуд отказался повторно допрашивать Порошенко
По словам судьи, ходатайство было совершенно не обоснованным.
В Киеве суд по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича отказался повторно допрашивать действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом в зале суда объявил в среду, 21 марта, судья Владислав Девятко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, отмечено, что в повторном допросе Порошенко адвокатам Януковича отказал Оболонский районный суд Киева.
"Суд постановил отказать в повторном допросе Порошенко из-за того, что ходатайство абсолютно не обосновано", - пояснил судья.
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Перед этим адвокат Януковича Адриана Фозекош просила о повторном допросе нынешнего президента, мотивируя тем, что заявленный свидетель не явился в зал заседаний в прошлый раз.
В Киеве суд по делу государственной измены бывшего президента Виктора Януковича отказался повторно допрашивать действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом в зале суда объявил в среду, 21 марта, судья Владислав Девятко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, отмечено, что в повторном допросе Порошенко адвокатам Януковича отказал Оболонский районный суд Киева.
"Суд постановил отказать в повторном допросе Порошенко из-за того, что ходатайство абсолютно не обосновано", - пояснил судья.
Читайте также: Николая Азарова допросят в суде над Януковичем
Перед этим адвокат Януковича Адриана Фозекош просила о повторном допросе нынешнего президента, мотивируя тем, что заявленный свидетель не явился в зал заседаний в прошлый раз.
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