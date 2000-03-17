Савченко пришла на заседание комитета Рады, с которого ее исключили

Присутствующие депутаты выразили недовольство присутствием героя Украины.



Внефракционный народный депутат Надежда Савченко все же пришла на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, несмотря на то, что ее из него исключили.



На заседании комитета не было кворума, поэтому происходили разговоры между его членами, передает интернет-издание



Однако в это время в помещение вошла Савченко. Парламентарий отметила, что уже обжаловала в суде решение парламента об исключении ее из состава комитета. По ее словам, это решение было незаконным.



Подчеркивается, что все присутствующие депутаты выразили недовольство присутствием героя Украины.



Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.



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Уже 15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. В то же время, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Внефракционный народный депутат Надежда Савченко все же пришла на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, несмотря на то, что ее из него исключили.На заседании комитета не было кворума, поэтому происходили разговоры между его членами, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Однако в это время в помещение вошла Савченко. Парламентарий отметила, что уже обжаловала в суде решение парламента об исключении ее из состава комитета. По ее словам, это решение было незаконным.Подчеркивается, что все присутствующие депутаты выразили недовольство присутствием героя Украины.Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.Уже 15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. В то же время, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.



