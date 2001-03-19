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Раздел: Политика  
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Луценко раскрыл новые детали о деятельности Савченко

Луценко раскрыл новые детали о деятельности СавченкоСаченко и Рубан, по словам Луценко, искали соучастников и исполнителей теракта в течение лета-осени 2017 года.

Народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам украинской армии с просьбой о помощи в подготовке терактов, заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета Рады.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ", - рассказал Луценко, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

По словам генпрокурора, летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом находились в зоне АТО.

"Офицеры Март, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее предложение совершить террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства", - добавил Луценко.

Он также рассказал, что Савченко предлагала осуществить захват административных зданий, создать хаос, и захватить власть.

Луценко заявил, что у него есть показания одного из офицеров ВСУ.

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Также в распоряжении ГПУ есть аудио- и видеозаписи этих разговоров военного с Савченко.
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 Теги: Луценко, Савченко

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Сегодня, 09:54 » Автор: Богдан Процив
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