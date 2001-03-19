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Раздел: Политика  
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Холодницкий прокомментировал «жучки» в кабинете

Холодницкий прокомментировал «жучки» в кабинетеХолодницкий не подтвердил, что устройство для прослушивания может принадлежать НАБУ.

Руководитель Специализированной антикорипцийнои прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что у него в кабинете действительно было обнаружено устройство для прослушки.

Он отметил, что не знает, кому принадлежит обнаруженное устройство, и ждет ответа по этому поводу у правоохранительных органов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Холодницкий уточнил, что обнаруженное устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ.

"НАБУ и САП - единственная структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", - подчеркнул руководитель САП.

Комментируя слухи о своей возможной отставке, Холодницкий отметил, что узнал об этой информации из СМИ.

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"Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала говорилось, что я ухожу в отставку, потом в отпуск... Без меня - меня женили... Если это так есть, наверное, я все правильно делаю. Каждое слово я могу комментировать. я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа действительно нервная. Поэтому, может, и без горячего словца не обойтись. Если кто-то хочет таким образом заставить меня к совершению каких-либо действий, отставок и другого - не дождутся", - сказал он.
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 Теги: Холодницкий, прослушка

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Сегодня, 12:59 » Автор: Богдан Процив
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