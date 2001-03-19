Раздел: Политика
Рада не признала выборы в Крыму
Результаты выборов "являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий".
Верховная Рада на своем сегодняшнем заседании, 22 марта, признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. За принятие проекта постановления проголосовали 255 депутатов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента России голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.
Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.
Они также никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины.
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Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов Президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.
Верховная Рада на своем сегодняшнем заседании, 22 марта, признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. За принятие проекта постановления проголосовали 255 депутатов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.
"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента России голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.
Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.
Они также никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины.
Читайте также: Холодницкий прокомментировал «жучки» в кабинете
Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов Президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.
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