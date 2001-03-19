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Раздел: Политика  
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Рада не признала выборы в Крыму

Рада не признала выборы в КрымуРезультаты выборов "являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий".

Верховная Рада на своем сегодняшнем заседании, 22 марта, признала нелегитимными выборы президента России на территории аннексированного Крыма. За принятие проекта постановления проголосовали 255 депутатов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

"Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента России голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной", - сказано в заявлении.

Согласно документу, результаты данного незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.

Они также никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины.

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Рада призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов Президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории.
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 Теги: Рада, Крым, выборы

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Сегодня, 15:09 » Автор: Богдан Процив
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