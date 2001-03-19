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Савченко вручили подозрение Генеральной прокуратуры Украины

Савченко вручили подозрение Генеральной прокуратуры УкраиныЛуценко подписал и объявил народному депутату Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката.

Народному депутату Надежде Савченко вручили подозрение Генеральной прокуратуры Украины. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил Надежде Савченко подозрение в присутствии ее адвоката", - отметил Лысенко.

Напомним, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Ранее Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Вскоре нардепа задержала СБУ.
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 Теги: Савченко, подозрение

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Сегодня, 16:29 » Автор: Богдан Процив
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