» » Япония не признает выборы на территории оккупированного Крыма
Раздел: Политика  
0

Япония не признает выборы на территории оккупированного Крыма

Япония не признает выборы на территории оккупированного КрымаВыборы считаются нелегитимными

Япония не признает аннексии Крыма Россией, поэтому соответственно и не считает легитимными так называемые выборы президента России на полуострове. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведения в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018”, — говорится в сообщении.

Читайте также: Япония отреагировала на российские выборы в Крыму

Как сообщалось, Верховная Рада не признала результаты выборов президента России в Крыму. Соответствующее заявление поддержали 265 народных депутатов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Япония, выборы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
     210
     0

Похожие новости по теме

Рада не признала выборы в Крыму Рада не признала выборы в Крыму

Результаты выборов "являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий".

Выборы в Крыму: Украина обратилась к ООН Выборы в Крыму: Украина обратилась к ООН

Украинские дипломаты отметили, что выборы на территории оккупированного полуострова нарушают Устав ООН

Япония отреагировала на российские выборы в Крыму Япония отреагировала на российские выборы в Крыму

Япония не признала "выборы" Госдумы РФ в аннексированном Крыму.

Турция не признала итоги выборов в Госдуму на территории Крыма Турция не признала итоги выборов в Госдуму на территории Крыма

Турция признала нелегитимными выборы в Госдуму РФ в Крыму.

​ВР признала новый состав Госдумы нелегитимным ​ВР признала новый состав Госдумы нелегитимным

За соответствующее постановление проголосовали 264 народных депутата.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх