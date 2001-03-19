Раздел: Политика
США выделят $250 млн Украине на "борьбу с влиянием России"
Еще 200 миллионов долларов пойдут на военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме.
В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.
Еще за несколько часов до подписания, Трамп заявлял, что налодит вето на документ.
Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше "никогда не подпишет" бюджет подобный этому.
В частности, проблемы возникли из-за разногласий с демократами по вопросу о нелегальных мигрантах. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.
В результате, в бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов - намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.
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Кроме того, бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов - это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, подписал бюджет США на 2018 год в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме.
В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.
Еще за несколько часов до подписания, Трамп заявлял, что налодит вето на документ.
Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше "никогда не подпишет" бюджет подобный этому.
В частности, проблемы возникли из-за разногласий с демократами по вопросу о нелегальных мигрантах. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.
В результате, в бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов - намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.
Читайте также: США выделят Украине 350 миллионов долларов на оборону
Кроме того, бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов - это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.
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