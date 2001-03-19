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Раздел: Политика  
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Порошенко планирует внести изменения в Конституцию

Порошенко планирует внести изменения в КонституциюПетр Порошенко намерен в ближайшее время предложить изменения в Конституцию

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

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"В ближайшее время я намерен инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил П.Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.
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 Теги: Порошенко, Конституция

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Сегодня, 13:12 » Автор: Татьяна Ларина
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