Раздел: Политика
Разрыв экономических соглашений с Россией пойдет Украине на пользу, - Гройсман
Премьер-министр рад, что Украина "отвязалась от зависимости от России".
Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует пресс-служба Кабмина в воскресенье, 25 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.
Премьер также констатировал, что украинский экспорт в Европу и Азию растет. "Мы благодаря разрыву становимся только сильнее", - добавил он.
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При этом Гройсман подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Имеем огромный свой потенциал", - добавил он.
Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует пресс-служба Кабмина в воскресенье, 25 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.
Премьер также констатировал, что украинский экспорт в Европу и Азию растет. "Мы благодаря разрыву становимся только сильнее", - добавил он.
Читайте также: Стало известно, чем займется Путин во время нового президентского срока
При этом Гройсман подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Имеем огромный свой потенциал", - добавил он.
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