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Раздел: Политика  
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Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого

Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого Генпрокурор отказался сообщить, совершил ли глава САП преступление.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"В соответствии с законодательством Генпрокуратура совместно с НАБУ проводили следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП", - сообщил Луценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

При этом генпрокурор отказался комментировать результаты следственных действий, а также не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия Холодницкого.

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, установленном в кабинете руководителя САП", - пояснил Луценко.

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Напомним, неделю назад в СМИ появились сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".
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 Теги: Луценко, Холодницкий, прослушка

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Сегодня, 10:31 » Автор: Богдан Процив
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