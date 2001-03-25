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Раздел: Политика  
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Глава НАПК объявила о своей отставке

Глава НАПК объявила о своей отставкеНаталья Корчак заявила, что за должность не держится и с большим удовольствием переложит обязанности главы НАПК на чужие плечи.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не планирует оставаться в должности после 28 марта 2018 года, когда истекает срок ее полномочий. Об этом она сообщила в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные/неправильные/незаконные/непрофессиональные" действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, "связи с Народным фронтом", голос, внешность и т. п., хочу сообщить - в среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", - написала она в соцсети.

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Корчак также выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.
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 Теги: НАПК

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Сегодня, 11:55 » Автор: Богдан Процив
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