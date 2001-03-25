Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы

Польский историк и журналист Земовит Щерек предложил ввести в Украине наряду с кириллицей латиницу.



Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает интернет-издание



Как отмечается, в понедельник, 26 марта, у него состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе.



В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, "почему бы в Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу".



"Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", — заявил он.



Читайте также: Визит Климкина в США отменен



В свою очередь, Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Как отмечается, в понедельник, 26 марта, у него состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе.В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, "почему бы в Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу"."Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", — заявил он.В свою очередь, Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.



