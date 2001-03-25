» » Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы
Раздел: Политика  
0

Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы

Климкин не против обсудить введение в Украине латиницыПольский историк и журналист Земовит Щерек предложил ввести в Украине наряду с кириллицей латиницу.

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин не против обсудить введение в Украине латиницы наряду с кириллицей. Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, в понедельник, 26 марта, у него состоялась беседа с представителями стран Центральной Европы о роли Украины в региональном сообществе.

В ходе мероприятия польский историк и журналист Земовит Щерек спросил, "почему бы в Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу".

"Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?", — заявил он.

Читайте также: Визит Климкина в США отменен

В свою очередь, Климкин предложил украинцам ответить, что они думают по этому поводу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: латиница, Климкин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:35 » Автор: Богдан Процив
     84
     0

Похожие новости по теме

Визит Климкина в США отменен Визит Климкина в США отменен

Павел Климкин должен был посетить Нью-Йорк для участия в дебатах Совета безопасности ООН.

Климкин предложил усилить давление на Россию Климкин предложил усилить давление на Россию

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

Климкин предложил ввести биометрические визы для россиян Климкин предложил ввести биометрические визы для россиян

Украине крайне необходим дополнительный контроль за передвижением россиян через границу.

Климкин прилетел в Израиль с необъявленным визитом Климкин прилетел в Израиль с необъявленным визитом

Визит главы МИД Украины не афишируется.

Климкин уже прибыл в Финляндию, где в воскресенье проведет ряд рабочих встреч Климкин уже прибыл в Финляндию, где в воскресенье проведет ряд рабочих встреч

8 ноября глава внешнеполитического ведомства Украины проведет ряд встреч с украинской общиной в Хельсинки.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх