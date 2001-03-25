Раздел: Политика
Канада определилась с безвизом для Украины
На данный момент Украина не соответствует безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.
Канада не будет изменять визовые требования для Украины. Об этом говорится в ответе правительства на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Правительство Канады пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - говорится в документе.
Также в правительстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.
В частности, не соответствуют требованиям социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью.
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Кроме этого, в Канаде подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.
Канада не будет изменять визовые требования для Украины. Об этом говорится в ответе правительства на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Правительство Канады пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - говорится в документе.
Также в правительстве отметили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.
В частности, не соответствуют требованиям социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью.
Читайте также: Савченко из зала суда обратилась к Путину
Кроме этого, в Канаде подчеркнули, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.
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