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В Минобороны заявили о крупных убытках из-за НАБУ

В Минобороны заявили о крупных убытках из-за НАБУ

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