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Глава Николаевской ОГА написал заявление об увольнении

Глава Николаевской ОГА написал заявление об увольненииАлексей Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Владислава Волошина.

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление о сложении полномочий на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 марта, в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта", - сказал Савченко

На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно".

Он также отметил, что принял такое решение сознательно, "чтобы избежать любой спекуляции".

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На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, Савченко ответил: "Я надеюсь, первый заместитель".
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 Теги: губернатор, отставка

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Сегодня, 14:40 » Автор: Богдан Процив
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