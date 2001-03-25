Раздел: Политика
Глава Николаевской ОГА написал заявление об увольнении
Алексей Савченко написал заявление о сложении полномочий на время расследования гибели Владислава Волошина.
Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление о сложении полномочий на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 марта, в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта", - сказал Савченко
На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно".
Он также отметил, что принял такое решение сознательно, "чтобы избежать любой спекуляции".
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На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, Савченко ответил: "Я надеюсь, первый заместитель".
Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление о сложении полномочий на период расследования уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина. Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 марта, в Киеве, продемонстрировав написанный от руки документ, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта", - сказал Савченко
На вопрос, принял ли президент заявление, глава обладминистрации сказал: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно".
Он также отметил, что принял такое решение сознательно, "чтобы избежать любой спекуляции".
Читайте также: В Минобороны заявили о крупных убытках из-за НАБУ
На вопрос, кто будет исполнять его обязанности в указанный период, Савченко ответил: "Я надеюсь, первый заместитель".
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