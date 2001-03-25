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Посол рассказал, сколько США выделят на помощь Украине
Также США выделят $620 млн в том числе на реформы в секторе безопасности.
В Соединенных Штатах увеличили военно-техническую помощь Украине, также выделят деньги на развитие реформ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еспресо.TV.
Посол заверил, что обеспечение армии и обороны страны — это один из главных приоритетов украинской власти и посольства Украины.
«Поэтому это хорошая новость, что в этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим, и $200 млн от Пентагона, и 95 млн по линии внешних военных операций Государственного департамента, и есть еще программы. То есть в целом цифра более $300 млн», — отметил Чалый.
«Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера США. Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом”, — заявил посол.
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Чалый назвал достижением Украины в американском направлении за прошлый год, а именно увеличение товарооборота в 1,6 раза, удвоение украинского экпорта в США, увеличение экспорта ИТ-услуг.
В Соединенных Штатах увеличили военно-техническую помощь Украине, также выделят деньги на развитие реформ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еспресо.TV.
Посол заверил, что обеспечение армии и обороны страны — это один из главных приоритетов украинской власти и посольства Украины.
«Поэтому это хорошая новость, что в этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим, и $200 млн от Пентагона, и 95 млн по линии внешних военных операций Государственного департамента, и есть еще программы. То есть в целом цифра более $300 млн», — отметил Чалый.
«Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера США. Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом”, — заявил посол.
Читайте также: Мэттис рассказал, сколько США потратили на помощь Украине
Чалый назвал достижением Украины в американском направлении за прошлый год, а именно увеличение товарооборота в 1,6 раза, удвоение украинского экпорта в США, увеличение экспорта ИТ-услуг.
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