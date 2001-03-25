Раздел: Политика
Глава НАБУ обвинил Холодницкого в «сливе» информации
Слив информации имел большое значение в деле о хищении госсредств в Одессе
Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал фигурантов антикоррупционных дел о предстоящих обысках.
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться", - отметил Сытник.
Подобный слив информации имел большое значение в деле о хищении государственных средств в Одессе.
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"Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца (речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове), дистанционно "решая вопросы" с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело", - поведал глава НАБУ.
Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал фигурантов антикоррупционных дел о предстоящих обысках.
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться", - отметил Сытник.
Подобный слив информации имел большое значение в деле о хищении государственных средств в Одессе.
Новости по теме: ГПУ и НАБУ вместе: ведомства сотрудничают по делу Холодницкого
"Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца (речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове), дистанционно "решая вопросы" с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело", - поведал глава НАБУ.
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