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Раздел: Политика  
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Глава НАБУ обвинил Холодницкого в «сливе» информации

Глава НАБУ обвинил Холодницкого в «сливе» информацииСлив информации имел большое значение в деле о хищении госсредств в Одессе

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий предупреждал фигурантов антикоррупционных дел о предстоящих обысках.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться", - отметил Сытник.

Подобный слив информации имел большое значение в деле о хищении государственных средств в Одессе.

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"Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца (речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове), дистанционно "решая вопросы" с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать "слив" информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, знал об их перемещениях информацию, которой следствие не владело", - поведал глава НАБУ.
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 Теги: Сытник, Холодницкий

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Сегодня, 10:47 » Автор: Максим Проксин
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