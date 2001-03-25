Раздел: Политика
Порошенко резко отозвался о сторонниках «Северного потока-2»
Если трубопровод построят, то Украина ежегодно будет терять $2 млрд пошлин
Президент Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства газопровода "Северный поток-2" - "сообщники Москвы в ее гибридной войне".
Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
Порошенко считает, что дело об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода между Россией и Германией.
Новости по теме: Польша против Северного потока-2
Если трубопровод построят, то Украина ежегодно будет терять $2 млрд пошлин за транзит российского газа в Европу.
Президент Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства газопровода "Северный поток-2" - "сообщники Москвы в ее гибридной войне".
Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.
Порошенко считает, что дело об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода между Россией и Германией.
Новости по теме: Польша против Северного потока-2
Если трубопровод построят, то Украина ежегодно будет терять $2 млрд пошлин за транзит российского газа в Европу.
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