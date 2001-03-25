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Раздел: Политика  
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Порошенко резко отозвался о сторонниках «Северного потока-2»

Порошенко резко отозвался о сторонниках «Северного потока-2»Если трубопровод построят, то Украина ежегодно будет терять $2 млрд пошлин

Президент Петр Порошенко заявил, что сторонники строительства газопровода "Северный поток-2" - "сообщники Москвы в ее гибридной войне".

Об этом он сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛИГА.Новости.

Порошенко считает, что дело об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода между Россией и Германией.

Новости по теме: Польша против Северного потока-2

Если трубопровод построят, то Украина ежегодно будет терять $2 млрд пошлин за транзит российского газа в Европу.
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 Теги: Порошенко, Северный поток-2

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Сегодня, 12:07 » Автор: Максим Проксин
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