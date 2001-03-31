Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины

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Туск приедет в Украину на годовщину Бабьего Яра и ужин с Порошенко.

Туск заявил о том, что нынешнее правительство является законным. Арсений Яценюк как премьер-министр Украины является хорошим вариантом для отношений Украины с Польшей и ЕС.