Раздел: Политика
Туск ожидает большей активности Польши в поддержке Украины
Туск сказал, что его политической целью в Брюсселе является удержание единства ЕС в отношении Украины.
Польша всегда отстаивала интересы Украины на Западе и "было бы очень плохо, если бы Варшава потеряла возможность делать это и в дальнейшем", заявил президент Европейского совета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу tvn24, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Отношения ЕС с Россией исключительно напряженные и поэтому мы (поляки) имеем очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал большую и более позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать положительную атмосферу вокруг Украины", - подчеркнул Туск.
Он добавил, что это первоочередное дело, но за последние два года "появились вопросы" относительно политической поддержки Польшей Украины.
"Польша не может затормозить в ЕС все негативные процессы, например, продвижение в Европе проекта Северный поток-2, но Варшава должна быть безусловным лидером в поддержке независимости Украины и своего рода политическим опекуном украинских интересов", - отметил президент Евросовета.
Туск сказал, что его политической целью в Брюсселе является удержание единства ЕС в отношении Украины и агрессии РФ на Донбассе.
Также он заявил, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Поэтому, его задача - "сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как одна зрелая политическая организация".
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"Поэтому, не было никаких сомнений, что дело Скрипача и реакция на нее РФ требуют солидарности с Великобританией. Я был удивлен масштабами поддержки даже среди тех политиков, которые доныне были очень дружелюбно настроены к президенту Путину и России... Мир настолько сложный и полон угроз на глобальном уровне, что единство ЕС сегодня должно быть как в делах отношений с Россией, так и Китая или США", - заявил Туск.
Польша всегда отстаивала интересы Украины на Западе и "было бы очень плохо, если бы Варшава потеряла возможность делать это и в дальнейшем", заявил президент Европейского совета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу tvn24, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Отношения ЕС с Россией исключительно напряженные и поэтому мы (поляки) имеем очень важные интересы, связанные с географией. Еще раз повторю: я бы ожидал большую и более позитивную активность со стороны Варшавы, поскольку очень важно удержать положительную атмосферу вокруг Украины", - подчеркнул Туск.
Он добавил, что это первоочередное дело, но за последние два года "появились вопросы" относительно политической поддержки Польшей Украины.
"Польша не может затормозить в ЕС все негативные процессы, например, продвижение в Европе проекта Северный поток-2, но Варшава должна быть безусловным лидером в поддержке независимости Украины и своего рода политическим опекуном украинских интересов", - отметил президент Евросовета.
Туск сказал, что его политической целью в Брюсселе является удержание единства ЕС в отношении Украины и агрессии РФ на Донбассе.
Также он заявил, что многие страны хотят иметь хорошие экономические отношения с Россией и не готовы любой ценой идти на обострение с ней. Поэтому, его задача - "сделать все возможное, чтобы ЕС действовал как одна зрелая политическая организация".
Читайте также: Генералы НАТО дали прогноз по противостоянию Украины и России
"Поэтому, не было никаких сомнений, что дело Скрипача и реакция на нее РФ требуют солидарности с Великобританией. Я был удивлен масштабами поддержки даже среди тех политиков, которые доныне были очень дружелюбно настроены к президенту Путину и России... Мир настолько сложный и полон угроз на глобальном уровне, что единство ЕС сегодня должно быть как в делах отношений с Россией, так и Китая или США", - заявил Туск.
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